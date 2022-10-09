Победа позволила "Милану" выйти на третье место в турнирной таблице Серии А.

В субботу, 8 октября, состоялся центральный матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" принимал "Ювентус". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Несмотря на большое количество опасных моментов у ворот туринской команды, хозяева смогли открыть счет только в самом конце первой половины матча. На 46-й минуте отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру.

На 54-й минуте Браим Диас сумел удвоить преимущество своей команды. По ходу встречи "Милан" мог довести счет до разгромного, однако забить больше голов не сумел.

Видео дня

"Милан" - "Ювентус" - 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54

"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Тонали, Побега (Крунич, 59), Диас (де Кетеларе, 65), Жиру (Ребич, 65), Леау (Ориги, 84)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Локателли (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костич (Миретти, 56), Влахович (Кин, 79), Милик

Предупреждения: Диас, Тонали - Куадрадо, Кин, Паредес

Обзор матча:

Победа в этом туре позволила "Милану" выйти на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе "россонери" 20 набранных очков за 9 сыгранных матчей. Лидируют в Серии А "Наполи" и "Аталанта", у которых по 20 набранных очков и сыграно на один матч меньше.

"Ювентус" с 13 баллами остался на восьмом месте.

В следующем туре Серии А туринский "Ювентус" 15 октября сыграет против "Торино" в гостях, а "Милан" днем позже померяется силами с "Вероной".

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