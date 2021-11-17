Больше всего в символической команде представителей Франции.

Авторитетный статистический портал Whoscored составил символическую сборную группы D в квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная, опубликованная на whoscored.com, составлена на основании оценок игроков в отборочных поединках.

В число одиннадцати лучших игроков группы попали защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также полузащитник Александр Зинченко.

Компанию им в символической сборной составили Лукаш Градецки и Робин Лод (оба - Финляндия), Лео Дюбуа, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема (все - Франция), а также Анел Ахмедходжич (Босния и Герцеговина).

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, обеспечив себе участие в плей-офф.

Стыковые матчи пройдут в марте, а своего первого соперника Украина узнает в ходе жеребьевки 26 ноября.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Антон Дударь