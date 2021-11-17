Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 16 ноября, положение команд

Нидерланды получили прямую путевку на ЧМ, а сборная Украины сыграет в стыковых матчах.

16 ноября состоялись заключительные матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре. По итогам игрового дня сборная Нидерландов дополнила список команд, которые уже пробились на ЧМ. Сборная Украины и сборная Турции пробились в стыковые матчи. Результаты матчей Группа D Финляндия - Франция - 0:2 Босния и Герцеговина - Украина - 0:2 Итоговое положение команд: Франция - 18 очков (8 матчей), Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3 Читайте такжеСборная Украины обыграла боснийцев и пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022 (видео) Группа Е Уэльс - Бельгия - 1:1 Чехия - Эстония - 2:0 Итоговое положение команд: Бельгия - 20 очков (8 матчей), Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3 Группа G Черногория - Турция - 1:2 Гибралтар - Латвия - 1:3 Нидерланды - Норвегия - 2:0 Итоговое положение команд: Нидерланды - 23 очка (10 матчей), Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 9, Гибралтар - 0 Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходил с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 26 ноября.

Квалификация ЧМ-2022: какие команды уже вышли на ЧМ.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получили прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Антон Дударь

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