16 ноября состоялись заключительные матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре.
По итогам игрового дня сборная Нидерландов дополнила список команд, которые уже пробились на ЧМ.
Сборная Украины и сборная Турции пробились в стыковые матчи.
Результаты матчей
Группа D
Финляндия - Франция - 0:2
Босния и Герцеговина - Украина - 0:2
Итоговое положение команд: Франция - 18 очков (8 матчей), Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3
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Группа Е
Уэльс - Бельгия - 1:1
Чехия - Эстония - 2:0
Итоговое положение команд: Бельгия - 20 очков (8 матчей), Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3
Группа G
Черногория - Турция - 1:2
Гибралтар - Латвия - 1:3
Нидерланды - Норвегия - 2:0
Итоговое положение команд: Нидерланды - 23 очка (10 матчей), Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 9, Гибралтар - 0
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходил с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 26 ноября.
- Квалификация ЧМ-2022: какие команды уже вышли на ЧМ.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получили прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.