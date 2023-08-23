Криштиану Роналду отметился голевой передачей в этой игре.

Во вторник, 22 августа, состоялся поединок квалификации азиатской Лиги чемпионов, в котором "Аль-Наср" играл против клуба "Шабаб Аль-Ахли".

Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу команды Криштиану Роналду.

"Аль-Наср" проигрывал в этой встрече со счетом 1:2 до 88-й минуты, но сумел за считанные минуты совершить невероятный камбэк и вырвать победу.

Победный мяч в составе "Аль-Насра" забил бразильский нападающий Андерсон Талиска на 90+5-й минуте встречи. Криштиану Роналду сделал голевую передачи на 90+7-й минуте на Марцело Брозовича, который установил финальный счет на табло.

"Аль-Наср" - "Шабаб Аль-Ахли" - 4:2

Голы: Талиска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 - Аль-Гассани, 18, 46

Обзор матча:

После матча Криштиану Роналду довольно эмоционально отреагировал на успех команды. Именитый португалец опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

"Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа! Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!", - написал Роналду.

Отметим, что победа в в этой встрече позволила команде Криштиану Роналду выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне победу в этом турнире праздновал японский клуб "Урава Ред Даймондс", победивший в финале саудовский "Аль-Хиляль" со счетом 2:1.

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