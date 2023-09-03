Эрлинг Холанд установил новый рекорд АПЛ.

В субботу, 2 сентября, состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Фулхэмом".

Встреча команд проходила на стадионе "Этихад" и завершилась сокрушительной победой "горожан" со счетом 5:1.

Подопечные Пепа Гвардиолы повели в счете на 31-й минуте матча - с передачи Эрлинга Холанда забил Хулиан Альварес. Однако уже в следующей атаке "Фулхэму" удалось сравнять счет - гол забил Тим Рим.

В компенсированное к первому тайму время "горожане" во второй раз вышли вперед - после подачи с углового мяч в сетку ворот соперника отправил Натан Аке.

Второй тайм этой встречи стал бенефисом Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий отличился тремя забитыми голами и помог "Сити" разгромить соперника.

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 5:1

Голы: Альварес, 31, Аке, 45, Холанд, 58, 70 (с пен), 90+5 - Рим, 33

Обзор матча:

Стоит отметить, что хет-трик в этой игре помог Эрлингу Холанду установить очередной рекорд АПЛ. Один из голов в игре стал для норвежца 50-ым результативным действием в чемпионате Англии. Этого ему удалось добиться за 39 матчей - меньше, чем кому-либо, кто ранее добивался подобного в элитном английском дивизионе с 1992 года.

Всего на счету нападающего "Манчестер Сити" за 39 сыгранных поединков в АПЛ 42 гола и 9 ассистов.

В активе "Сити" после четырех туров 12 набранных очков. Команда Пепа Гвардиолы идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" с 4 баллами находится на 13-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом", а "Фулхэм" сыграет против "Лутона".

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