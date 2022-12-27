"Ливерпуль" поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

В понедельник, 26 декабря, состоялся поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Астон Вилла" принимала "Ливерпуль".

Встреча проходила на стадионе "Вилла Парк" и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 3:1.

Футболисты "Ливерпуля" открыли счет в дебюте матча - на 5-й минуте гол с передачи Эндрю Робертсона забил Мохамед Салах. На 37-й минуте Вирджил ван Дейк удвоил преимущество "красных", голевая передача на счету Салаха.

Хозяева сумели возродить интригу в матче - Олли Уоткинс сократил отставание "Астон Виллы" в счете на 59-й минуте. Однако, на 81-й минуте Стефан Байчетич забил третий мяч "Ливерпуля" и команда Юргена Клоппа взяла три очка в этой игре.

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Уоткинс, 59 - Салах, 5, Ван Дейк, 37, Байчетич, 81

"Астон Вилла": Ольсен, Янг, Конса, Мингс, Динь, МакГинн, Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Буэндия (Ингс, 86), Бэйли (Дендонкер, 86), Уоткинс

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес, 79), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 79), Фабиньо, Тьяго (Кейта, 67), Салах, Нуньес (Доук, 88), Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67)

Обзор матча:

"Ливерпуль" сыграл 15 матчей в текущем сезоне АПЛ, в которых набрал 25 очков. Команда Юргена Клоппа занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. "Астон Вилла" с 18 баллами идет на 12-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Лестера" 30 декабря, а "Астон Вилла" 1 января 2023 года померяется силами с "Тоттенхэмом".

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