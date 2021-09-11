Виктор Скрипник мог стать новым главным тренером "желто-синих".

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник мог возглавить сборную Украины.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Богдан Тимовчак, ссылаясь на слова сотрудников "Зари".

"У Скрипника было такое предложение. Было даже два варианта - ему предлагали совмещать на определенном этапе", - рассказал журналист.

По его словам, специалист отказался от предложения:

"Скрипник сказал, что у него контракт, а совмещать работу в клубе и сборной он не может, поскольку это конфликт интересов".

Напомним, Скрипник возглавляет "Зарю" с 2019 года. Он дважды привел луганский клуб к бронзовым медалям в УПЛ.

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Смена тренера в сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко сообщил о том, что его контракт со сборной Украины подошел к завершению, а 2 августа УАФ официально объявила об уходе тренера.

Основным кандидатом на смену Шевченко называли Сергея Реброва, однако сторонам не удалось договориться о расторжении контракта тренера с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

В итоге исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 19 августа был назначен Александр Петраков. Под его руководством команда уже провела три матча: с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022, а также контрольный поединок с Чехией (1:1).

Автор: Антон Дударь