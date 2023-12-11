Победа над "Барселоной" позволила "Жироне" вернуть себе лидерство в Ла Лиге.

В воскресенье, 10 декабря, "Жирона" одержала победу над "Барселоной" в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании.

Главный тренер "бело-красных" Мичел прокомментировал победу своей команды. Специалист отметил, что его подопечные выполнили первую цель на сезон - сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Я очень счастлив, потому что мы обыграли отличную "Барсу". Мы все правильно сделали. Они начали очень мощно, но мы открыли счет в ходе контратаки. Счет 1:0 успокоил нас. Соперник быстро сравнял его. Мы хорошо владели мячом, хотя забить могли в любой момент. Равный матч, с моментами.

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Лидерство, 100 матчей в первом дивизионе. Я впервые победил "Барсу", и "Жирона" победила "Барсу". Были моменты, когда моих игроков подводили ноги, потому что темп игры был очень высок. У них был жестокий менталитет.

Это особая победа. Было очень тяжело. Соперник нас изумил. Эта "Жирона" имеет душу и верит, что может нанести поражение любому сопернику. Мы знали, что нас ждет большое давление. Мы увидели отличную команду и ту, какой мы хотим быть. Это была игра, в которой могло произойти что угодно.

Чемпионство? Мы идем от матча к матчу. Я думаю, мы уже гарантировали себе математические шансы сохранить прописку в Ла Лиге. Это была наша цель. Мы доминировали во всех играх, кроме матча против "Реала". Сейчас мы лидеры, но это очень тяжело. Мы должны бороться, чтобы быть в еврокубках в следующем сезоне", - приводит слова Мичела Marca.

Отметим, что "Жирона" набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Алавеса". Игра состоится 18 декабря.

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