"Жирона" вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В воскресенье, 10 декабря, состоялся центральный поединок 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась неожиданной победой гостей.

"Жирона" вышла вперед на 12-й минуте благодаря слаженным действиям украинского дуэта - Виктор Цыганков отдал передачу на Артема Довбика, который отправил мяч в сетку ворот. На 19-й минуте "Барсе" удалось отыграться - Роберт Левандовски поразил ворота соперника. На 40-й минуте игры "Жирона" во второй раз вышла вперед - Мигель Гутьеррес забил после передачи Ивана Мартина.

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На 80-й минуте полузащитник "Жироны" Валери увеличил преимущество в счете, забив с передачи Кристиана Стуани. "Барселоне" удалось отквитать один мяч на 90+2-й минуте - отличился Илкай Гюндоган. Однако отыграться "блаугранас" не удалось. На 90+5-й минуте Кристиан Стуани забил четвертый гол в ворота "Барселоны" и поставил точку в этой игре.

"Барселона" - "Жирона" - 2:4

Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+2 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 81, Стуани, 90+5

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 65), Левандовский, Жоау Феликс (Ямаль, 65)

"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Коуто (Валери, 78), Мартин (Солис, 87), Алейш Гарсия, Гутьеррес, Цыганков (Порту, 78), Савио, Довбик (Стуани, 73)

Предупреждения: Араухо, 90+7 - Блинд, 64, Стуани, 90+5

Обзор матча:

Отметим, что "Барселона" впервые в истории проиграла "Жироне" в матче чемпионата Испании. Ранее между "Барселоной" и "Жироной" было сыграно шесть матчей в чемпионате Испании, в которых четыре победы одержали "сине-гранатовые" и дважды была зафиксирована ничья.

"Барселона" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. "Жирона" занимает первое место, набрав 41 очко.

В следующем туре "Жирона" встретится с "Алавесом", а "Барселона" проведет матч с "Валенсией".

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