Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика в 16-м туре Ла Лиги померяется силами с "Барселоной".

В воскресенье, 10 декабря, состоится центральный поединок 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" встретится с "Жироной".

Игра пройдет на стадионе "Олимпико" в Барселоне. Главным арбитром встречи назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

В этом поединке встретятся вторая и третья команды текущего сезона чемпионата Испании - в активе "Жироны" 38 очков, у "Барселоны" - 34 балла.

Видео дня

В прошлом туре испанской Ла Лиги "Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0. Победу каталонцам принес гол Жоау Феликса. "Жирона" в рамках 15-го тура испанского первенства одолела "Валенсию" (2:1).

Барселона - Жирона: прогноз

Фаворитом поединка по мнению аналитиков является "Барселона". Победа "блаугранас" оценивается коэффициентом 1,50. На "Жирону" ставки принимаются с коэффициентом 5,90. Ничья - 5,00.

Гол "Жироны" в матче с "Барселоной" оценивается коэффициентом 1,41. Гол каталонцев - 1,10.

Наиболее вероятным исходом поединка "Барселона" - "Жирона" является победа каталонцев со счетом 2:1. На такой результат ставки принимаются с коэффициентом 8,60.

Барселона - Жирона: трансляция

На территории Украины матч "Барселоны" против "Жироны" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне "Жироне" ни разу не удалось обыграть "Барселону". Матч первого круга завершился победой "блаугранас" со счетом 1:0, во втором круге команды сыграли вничью.

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