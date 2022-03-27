Тимощук продолжает молчать о войне в Украине и работает в "Зените".

Главный тренер ривненского "Вереса" Юрий Вирт признался, что пытался достучаться до своего бывшего партнера по "Шахтеру" и сборной Украины Анатолия Тимощука, который продолжает молчать о войне, развязанной Росссией в Украине.

В комментарии "Футбол NEWS" украинский специалист рассказал, что он общался с Тимощуком и сказал ему, что если бы тот увидел все, что происходит сейчас в Украине, то он бы не покинул свой нынешний клуб и нашел бы работу в другой стране.

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терроборону. Я думаю, что Анатолий все знает", - сказал Вирт.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Несмотря на все эти события, Тимощук продолжает работать в питерском "Зените" и до сих пор никак не отреагировал на войну.

Ранее УНИАН сообщал, что УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий.

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