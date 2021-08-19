Тренеру аматорского клуба "Олимпия" не понравилось судейство в Кубке Украины.

Главный тренер любительского клуба "Олимпия" Александр Кулик атаковал арбитра после окончания матча второго предварительного этапа Кубка Украины против "Волчанска".

"Олимпия" проиграла в этом поединке со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

Сперва команда пропустила гол с пенальти на 77-й минуте матча, через шесть минут гол "Олимпии" был не засчитан из-за офсайда, а затем арбитр Ростислав Дубина показал красную карточку Кулику.

Сразу после финального свистка недовольные судейством игроки "Олимпии" начали выяснять отношения с арбитром.

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К ним присоединился и Кулик, который выбежал на поле и напал на арбитра. Он схватил его за футболку и пытался несколько раз ударить.

Затем футболисты "Олимпии" вмешались и разняли драку.

Отметим, что "Олимпия" выступает в группе 2 чемпионата Украины среди аматоров. "Волчанск" представляет Вторую лигу Украины.

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Автор: Антон Дударь