Главный тренер любительского клуба "Олимпия" Александр Кулик атаковал арбитра после окончания матча второго предварительного этапа Кубка Украины против "Волчанска".
"Олимпия" проиграла в этом поединке со счетом 0:1 и вылетела из турнира.
Сперва команда пропустила гол с пенальти на 77-й минуте матча, через шесть минут гол "Олимпии" был не засчитан из-за офсайда, а затем арбитр Ростислав Дубина показал красную карточку Кулику.
Сразу после финального свистка недовольные судейством игроки "Олимпии" начали выяснять отношения с арбитром.
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К ним присоединился и Кулик, который выбежал на поле и напал на арбитра. Он схватил его за футболку и пытался несколько раз ударить.
Затем футболисты "Олимпии" вмешались и разняли драку.
Отметим, что "Олимпия" выступает в группе 2 чемпионата Украины среди аматоров. "Волчанск" представляет Вторую лигу Украины.