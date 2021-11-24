Итальянский тренер после матча с "Интером" заявил, что его команда заслуживала на ничью.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от "Интера" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянского специалиста цитирует Tribuna.com.

Де Дзерби подчеркнул, что уровень Лиги чемпионов и УПЛ сильно отличается, и сказал, что в игре с "Интером" "горняки" заслуживали на ничью:

"Вижу огромную разницу между чемпионатом и ЛЧ. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть. Да, нам не хватало четырех игроков, в том числе Патрика, Исмаили. Степаненко тоже себя плохо почувствовал. Если бы мы набрали одно очко - было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому".

Он также заявил, что "Шахтер" еще не достиг уровня "Реала" и "Интера", а "Шериф" в первом круге должен был обыгрывать:

"Мы до сих пор не на том уровне, что "Реал" и "Интер". А если мяч был 100 раз в штрафной "Шерифа", а мы не забили. Не можем ничего сказать об этом матче. Нужно просто искать ответственность и думать, почему так и не получилось".

"Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому", - добавил итальянец.

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Также Де Дзерби прокомментировал замену Тараса Степаненко в перерыве:

"Степаненко сам попросил замену, потому что и до матча себя чувствовал не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил".

Интер - Шахтер: итоги матча

"Шахтер" проиграл "Интеру" со счетом 0:2: видео голов матча.

Положение команд в группе D: "Интер" - 10 очков (5 игр), "Реал" - 9 очков (4 игры), "Шериф" - 6 очков (4 игры), "Шахтер" - 1 очко (5 игр).

"Шахтер" потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"Шахтер" проиграл "Интеру" впервые за последние четыре матча в Лиге чемпионов. Предыдущие три встречи команд завершились с одинаковым счетом 0:0.

"Шахтер" не сумел забить в четвертом из пяти матчей группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "Шерифа". Матч пройдет 7 декабря.

Автор: Антон Дударь