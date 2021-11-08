Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед стартом ноябрьского сбора национальной команды.
Наставник провел пресс-конференцию.
"Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор. Ярмоленко здоров. Ротация? Мы будем готовиться к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года", - сказал Петраков.
"Гармаш хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на разных позициях. Я его знаю еще по юношескому футболу. Посмотрим, чем он будет полезным для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится", - добавил Петраков.
Специалист также рассказал о своем решении вернуть в состав сборной Руслана Малиновского:
"Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все".
Напомним, что в лагерь команды вызвано 25 игроков.
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Сборная Украины: матчи в ноябре
- Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.
- После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.
Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.