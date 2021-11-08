Также Александр Петраков рассказал о состоянии здоровья Андрея Ярмоленко.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед стартом ноябрьского сбора национальной команды.

Наставник провел пресс-конференцию.

"Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор. Ярмоленко здоров. Ротация? Мы будем готовиться к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года", - сказал Петраков.

"Гармаш хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на разных позициях. Я его знаю еще по юношескому футболу. Посмотрим, чем он будет полезным для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится", - добавил Петраков.

Специалист также рассказал о своем решении вернуть в состав сборной Руслана Малиновского:

"Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все".

Напомним, что в лагерь команды вызвано 25 игроков.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Артем Будрин