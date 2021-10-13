Александр Петраков отметил, что команде нужно было реализовывать свои моменты.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Тренера цитирует dynamo.kiev.ua.

"На этом уровне надо свои моменты забивать. А не забьешь ты - забьют тебе", - сказал Петраков.

Касательно правильности тактики на игру, тренер ответил: "В конце глубоко сели, с зазорами играли".

Также он прокомментировал замены:

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"Рома Яремчук уже в перерыве просил замену. И Ярмоленко мне говорил: "Васильич, тяжело". Замены не были спланированы, просто я видел, что тот же Коля Шапаренко - уже тяжело ему было. Он и с Финляндией хорошо сыграл всю игру - он же не железный. Два опорника? Да. Я думал сначала поменять защитника и сделать 4-4-2. Но и защитники устали... Не хватало еще во Львове проиграть.

Мне Шовковский еще раньше говорил, что пора менять Шапаренко. А на кого? У нас больше нет такого креативного хава. Только опорные. Сикан, а не Довбик? Это было мое решение. Я его поставил в Хельсинки. А тут решил Сикана. Понадеялся на него чисто интуитивно".

Напоследок Петраков поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился за результат:

"Очень благодарен Львову. Я такую поддержку впервые видел. В городе, на тренировках... Прошу прощения, что не выиграли".

Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Матч во Львове завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.

В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.

Автор: Антон Дударь