Сборная Италии сравнялась с Украиной по количеству набранных очков.

Во вторник, 12 сентября, сборная Италии обыграла Украину в шестом туре отборочного турнира Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти прокомментировал результат встречи с "сине-желтыми".

"Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно сделать невозможным атакующие действия соперника. Мы дали Украине всего два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу пожаловаться - команда сыграла хорошо.

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На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для них немного что изменило бы. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый гол", - приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок Италии против Украины завершился со счетом 2:1 в пользу "Скуадры Адзурры".

После шести туров в группе C квалификации Евро-2024 лидирует Англия, в активе которой 13 очков. У Италии, Украины и Северной Македонии по 7 баллов. У Мальты - 0 очков.

В следующем туре отборочного турнира Евро-2024 сборная Украины сыграет против Северной Македонии, а национальная команда Италии встретится с Мальтой. Матчи состоятся 14 октября.

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