По версии Дидье Дешама, форвард "Реала" сам решил покинуть расположение сборной Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему нападающий "Реала" Карим Бензема покинул расположение национальной команды перед стартом ЧМ-2022 по футболу.

54-летний специалист заявил, что обладатель "Золотого мяча-2022" из-за травмы самостоятельно принял решение покинуть лагерь сборной Франции перед стартом мундиаля в Катаре, хотя тренер оставил его в заявке на турнир.

"Карим присоединился к нам 14 ноября после периода, когда почти не играл в клубе. Он следовал индивидуальной программе, его возвращение к коллективным тренировкам было отложено. У меня не было, как и в случае с Рафаэлем Вараном, цели увидеть, как он выйдет в старте в первом матче против Австралии.

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Когда Карим получил травму, наш врач сопроводил его в клинику Аспетар на МРТ. Карим передал результаты кому-то из "Реала", кто также высказал ему свое мнение. Когда он вернулся в отель, было уже за полночь. Я пришел к Кариму в номер вместе с нашим врачом, который предоставил мне отчет о МРТ.

Карим был расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он говорил мне: "Я мертв". Диагноз нашего врача совпадал с тем, который ему поставили в Мадриде. В лучшем случае его возвращение к тренировкам не могло произойти раньше 10 декабря.

В сообщении в своей социальной сети он выразил разочарование тем, что ему пришлось покинуть команду, но оправдывал это решение своей заботой о команде. Мы пробыли вместе около двадцати минут. Уходя, я сказал ему: Карим, это не срочно. Договорись о своем возвращении с тренером команды. Проснувшись, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам обратного, я понимаю и уважаю его", - приводит слова Дидье Дешама издание Le Parisien.

Напомним, Карим Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но покинул расположение команды перед самым стартом мундиаля в Катаре. Официальная версия - травма. Сам футболист объяснял свой уход тем, что решил уступить место тому, кто больше поможет национальной команде.

По слухам, между Дешамом и Бензема возник конфликт. При этом форвард "Реала" отписался в социальных сетях от большинства партнеров по сборной Франции.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции дошла до финала, где уступила национальной команде Аргентины в серии пенальти.

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