Андрей Лунин проведет пятый подряд матч в основном составе мадридского "Реала".

В субботу, 2 декабря, состоится поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" сыграет против "Гранады".

На пресс-конференции перед игрой главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде. Среди прочего, итальняский специалист сообщил, что Кепа Аррисабалага восстановился после травмы и готов принять участие в этой встрече, но в основе "Реала" выйдет Андрей Лунин.

"Кепа готов сыграть с "Гранадой. Я поговорю с ним позже, но он уже получил зеленый свет от врачей. В матче против "Гранады" сыграет Лунин, а затем у нас будет неделя на подготовку к игре против "Бетиса", - сказал Анчелотти.

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Напомним, Кепа Аррисабалага получил травму на предматчевой разминке перед игрой с "Брагой" в Лиге чемпионов, который состоялся 8 ноября. С тех пор в основном составе "сливочных" играет Андрей Лунин. С украинцем в составе мадридский клуб одержал четыре подряд победы, обыграв "Брагу" (3:0), "Валенсию" (5:1), "Кадис" (3:0) и "Наполи" (4:2).

Всего в текущем сезоне Лунин сыграл в составе "Реала" четыре матча в чемпионате Испании и два в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" идет на первом месте с 35 баллами в активе. "Гранада" занимает 19-е место, набрав всего 7 очков.

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