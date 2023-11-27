Мадридский "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В воскресенье, 26 ноября, состоялся поединок 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Кадис" принимал мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Нуэво Мирандилья" и завершилась разгромной победой гостей.

Мадридский "Реал" открыл счет на 14-й минуте встречи - гол забил бразильский нападающий Родриго. На 64-й минуте Родриго оформил дубль, забив с передачи Луки Модрича и удвоил преимущество "сливочных". Точку в игре поставил Джуд Беллингем. Английский полузащитник отличился на 74-й минуте игры.

Видео дня

"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74

"Кадис": Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Чуст (Алехо, 66), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Лукас Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс, Алькарас, Рамос (Макси Гомес, 66), Марти

"Реал Мадрид": Лунин, Карвахаль (Фран Гарсия, 88), Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде (Пас, 88), Кроос, Модрич (Себальос, 70), Беллингем (Васкес, 78), Хоселу, Родриго (Гонсало Гарсия, 78)

Предупреждения: Алехо, 67, Хави Эрнандес, 71 - Вальверде, 3, Менди, 32, Рюдігер, 84

Обзор матча:

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и провел "сухой" матч. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7,6 балла. Лучшим игроком матча был признан Родриго. За свой перформанс бразилец получил максимальную оценку - 10,0.

Мадридский "Реал" набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Кадис" с 10 баллами занимает 16-е место.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Гранады", а "Кадис" встретится с "Мальоркой".

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