Тибо Куртуа получит отдых.

Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что основной вратарь команды Тибо Куртуа точно не сыграет в поединке Кубка Испании против "Эльче".

Очевидно, что игровую практику получит украинский голкипер Андрей Лунин, который играл в прошлом раунде Кубка.

"Куртуа завтра не будет играть. Ничего серьезного, но у него недомогание. Думаю, к воскресенью он восстановится", - сказал Анчелотти для Мundodeportivo.

"Реал" и "Эльче" поборются за выход в 1/4 финала Кубка Испании 20 января в 20:00 по киевскому времени. 23 января соперники снова встретятся, но уже в рамках чемпионата Испании.

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