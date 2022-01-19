Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что основной вратарь команды Тибо Куртуа точно не сыграет в поединке Кубка Испании против "Эльче".
Очевидно, что игровую практику получит украинский голкипер Андрей Лунин, который играл в прошлом раунде Кубка.
"Куртуа завтра не будет играть. Ничего серьезного, но у него недомогание. Думаю, к воскресенью он восстановится", - сказал Анчелотти для Мundodeportivo.
"Реал" и "Эльче" поборются за выход в 1/4 финала Кубка Испании 20 января в 20:00 по киевскому времени. 23 января соперники снова встретятся, но уже в рамках чемпионата Испании.
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Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- 22-летний Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь два официальных матча (оба раза против "Алькояно" в Кубке Испании).
- В рамках Ла Лиги Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.