Андрей Лунин может занять место в основном составе "Реала".

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение сделать основным голкипером "сливочных" украинца Андрея Лунина.

По информации испанского издания AS, ранее итальянский специалист считал, что в период отсутствия травмированного Тибо Куртуа основным должен быть испанец Кепа Аррисабалага, однако наставник "Реала" изменил свое решение.

Сообщается, что тренерский штаб "Реала" и главный тренер команды Карло Анчелотти увидели, что Андрей Лунин обрел уверенность и находится в сильной форме за последние недели. Кроме того, неубедительная игра Кепы Аррисабалаги в минувшем матче с берлинским "Унионом" (3:2) не добавила аргументов испанцу.

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Итальянский специалист больше не видит причин возвращать Лунина на скамейку запасных. Украинец имеет лучший процент спасений, чем Кепа (86 против 77) и часто выручал в сложных ситуациях.

Таким образом, по мнению большинства испанских СМИ, именно Андрей Лунин выйдет в основном составе "Реала" в игре с "Вильярреалом". Матч состоится 17 декабря.

Напомним, Андрей Лунин в последнее время получил шанс проявить себя в основном составе "Реала" после травмы Кепы, который был арендован у "Челси" для замены Тибо Куртуа - бельгиец из-за травмы выбыл на длительный срок.

Андрей Лунин отлично воспользовался этим шансом. В текущем сезоне украинский голкипер провел 8 матчей в составе "Реала", четыре из них - "на ноль". Также в активе украинца отбитый пенальти в матче Лиги чемпионов с "Брагой".

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