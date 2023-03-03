"Реал" с минимальным счетом проиграл первый матч полуфинала Кубка Испании.

В четверг, 2 марта, состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании, в котором "Реал" на своем поле противостоял "Барселоне".

Знаменитое "Эль-Класико" закончилось победой каталонского гранда со счетом 1:0.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал исход поединка с "блаугранас". По мнению итальянского специалиста, "Реалу" не хватило уверенности в завершающей стадии.

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"Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя "Барселоне" действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Но нам не хватало успеха в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У "Барселоны" очень сильная оборона. Мы много шли вперед, однако не забили.

Этот матч вселяет в меня уверенность перед ответным. Если мы сможем играть так же, то шанс у нас будет. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова Анчелотти издание Marca.

Стоит отметить, что это поражение прервало невероятную беспроигрышную серию "сливочных". Коллектив Карло Анчеллотти на протяжении последних 11 месяцев не проигрывал в домашних матчах.

Последним клубом, который обыграл "Реал" на их поле до этого дня, был лондонский Челси. "Синие" добыли на "Сантьяго Бернабеу" победу со счетом 2:3 в полуфинале Лиги чемпионов.

За это время "Реал" на домашнем стадионе провел семнадцать игр, добыв 13 побед в основное время, одну в дополнительное и трижды сыграв вничью.

Добавим, что ответный поединок 1/2 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 5 апреля на стадионе "Камп Ноу".

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