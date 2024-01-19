"Реал" проиграл "Атлетико" и вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала.

В четверг, 18 января, мадридский "Реал" проиграл "Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании по футболу и вылетел из турнира.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных. В своем комментарии итальянский специалист упомянул также украинского голкипера Андрея Лунина, который защищал ворота "Реала" в этой игре.

"Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

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Лунин? Я не хочу фокусироваться на одном игроке. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию - это грех молодости.

"Реал" оказался в менее выгодном положении, чем "Атлетико", потому что они могли готовиться к игре неделю после вылета в полуфинале Суперкубка Испании. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках - менее надежно. "Атлетико" забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, матч "Атлетико" - "Реал" завершился победой "матрасников" со счетом 4:2.

Несмотря на 4 пропущенных мяча, Андрей Лунин провел хороший поединок и совершил восемь сейвов. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла. Это вторая лучшая оценка среди футболистов "Реала".

Добавим, что свой следующий поединок "Реал" сыграет 21 января в рамках чемпионата Испании против "Альмерии".

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