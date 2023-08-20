Карло Анчелотти намекнул, что в следующем туре в основном составе "Реала" выйдет Кепа Аррисабалага.

В субботу, 19 августа, мадридский "Реал" одержал победу над "Альмерией" в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу.

Одним из героев этой игры стал украинский голкипер Андрей Лунин.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал действия украинца в поединке против "Альмерии".

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Итальянский специалист похвалил Лунина, но при этом намекнул, что уже в следующем матче в основном составе "Реала" может выйти Кепа Аррисабалага, которого "Реал" арендовал у лондонского "Челси".

"Лунин играл очень хорошо, как и против "Атлетика". Он – голкипер, которому мы доверяем. Он так же уверен в воротах, как и Кепа. Рано или поздно Кепе придется играть. Возможно, это случится в следующем матче", - приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Добавим, что Андрей Лунин второй раз подряд вышел в стартовом составе "Реала". Голкипер сборной Украины пропустил уже на 3-й минуте, но в дальнейшем действовал надежно. Андрей совершил 7 сейвов - больше всего в одном матче за все время карьеры в Мадриде.

За матч против "Альмерии" украинец получил 7,68 балла от статистического портала WhoScored. Это одна из лучших оценок среди игроков "Реала" в этой встрече.

В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" сыграет на выезде против "Сельты". Матч состоится 25 августа.

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