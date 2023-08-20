Андрей Лунин получил высокую оценку за матч против "Альмерии".

В субботу, 19 августа, состоялся поединок второго тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Альмерия" принимала мадридский "Реал".

Игра проходила на "Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос" и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Счет в игре сенсационно открыли хозяева поля - уже на 3-й минуте Серхио Аррибас ударом головой поразил ворота Андрея Лунина.

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Отыграться "Реалу" удалось на 19-й минуте - гол забил английский полузащитник Джуд Беллингем. На 60-й минуте встречи Беллингем оформил дубль и вывел "сливочных" вперед.

Третий мяч "Реала" был забит на 73-й минуте - бразильский вингер Винисиус Жуниор отправил мяч в сетку ворот шедевральным ударом с линии штрафной площадки.

"Альмерия" - "Реал" - 1:3

Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73

"Альмерия": Максимильяну, Пубиль (Посо, 69), Чуми, Гонсалес, Акьема, Робертоне (Мелеро, 69), Мохаммед, Эмбарба, Аррибас (Пуйгмаль, 90+1), Рамазани (Коне, 61), Суарес (Лазаро, 90+1)

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия, Вальверде (Васкес, 90), Чуамени, Кроос (Камавинга, 72), Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус (Диас, 90), Родриго (Модрич, 72)

Предупреждение: Чуми

Обзор матча:

Отметим важный вклад в победу "Реала" Андрея Лунина. Украинский голкипер совершил несколько потрясающих сейвов, чем сильно помог "сливочным" в этой игре.

Статистический портал WhoScored поставил Лунину за эту игру 7,68. Более высокие оценки в составе "Реала" получили Джуд Беллингем (9,1) и Винисиус Жуниор (7,94). Еще два игрока получили практически идентичные оценки: Орельен Чуамени (7,7) и Тони Кроос (7,69).

Напомним, "Альмерия" начала новый сезон Ла Лиги с поражения в матче с "Райо Вальекано" (0:2). "Реал" в 1-м туре обыграл "Атлетик" Бильбао (2:0).

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Сельтой", а "Альмерия" померяется силами с "Кадисом".

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