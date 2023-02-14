Кристоф Гальтье сообщил, что Мбаппе готовится с командой к игре против "Баварии".

Во вторник, 14 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграет против "Баварии".

Главный тренер французского клуба Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от предстоящей игры против немецкого гранда.

"Почти все мои игроки привыкли к таким встречам. У нас качественный соперник. В таких матчах они должны поднять свой уровень.

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Результат? 50/50. Если проанализировать все матчи, то можно сказать да, но это матч Лиги чемпионов. "Баварии" было непросто после чемпионата мира. С тех пор они показали себя хорошо, а мы - нет. Но у ПСЖ более полный состав, чем в предыдущих матчах.

Мы работали над сильными и слабыми сторонами "Баварии". Это команда со слабыми сторонами. Нагельсманн - молодой тренер, у которого уже есть определенный опыт, он очень современный наставник.

Килиан Мбаппе начал тренироваться индивидуально в воскресенье и в понедельник с командой. Я не думал, что он будет доступен для игры, но после обсуждения с врачом мы приняли решение, что он может тренироваться полноценно. Его возвращение является положительным для нашей команды", - приводит слова Кристофа Гальтье официальный сайт ПСЖ.

Напомним, первый матч ПСЖ против "Баварии" пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится в Мюнхене в среду, 8 марта.

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