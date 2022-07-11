Эрик тен Хаг уверяет, что Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался относительно будущего Криштиану Роналду в английском клубе. Ранее сообщалось, что знаменитый португалец пропустил несколько тренировок "красных дьяволов" и хочет сменить клуб в летнее межсезонье.

Нидерландский специалист заявил, что 37-летний нападающий пропустил клубные тренировки и не полетел с манкунианцами в предсезонное турне по Тайланду и Австралии из-за личных проблем. Тен Хаг заверил, что Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед".

"Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне - вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

Он мне не говорил, что хочет уйти. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор", – приводит слова тренера Manchester Evening News.

Кроме того, Эрик тен Хаг поделился мнением о необходимости подписания новых игроков в "Манчестер Юнайтед".

"Мы хотим, чтобы у нас были правильные игроки. У нас действительно хороший состав, мы работаем над развитием нашего стиля игры и, если будет возможность, подпишем нужных нам игроков. Определенно, мы ищем игроков в полузащиту, а также в нападение", - заявил тен Хаг.

Напомним, по результатам прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" занял 6-е место и не смог попасть в Лигу чемпионов. Ряд авторитетных СМИ сообщали, что Криштиану хочет уйти из "МЮ", поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне с манкунианцами, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"