ПСЖ разгромил "Марсель" и оторвался от "провансальцев" в турнирной таблице.

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле уступил ПСЖ с разгромным счетом.

Главный тренер "провансальцев" Игор Тудор прокомментировал результат поединка против парижского гранда.

"У Мбаппе было много пространства, потому что он игрок с другой планеты. Кроме очевидной мотивации ПСЖ, я видел, что игроки соперника были очень сконцентрированы, они много бегали, чего уже давно не было. Трудно всем, когда соперник находится в такой форме.

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Хватало ли команде "физики"? Если сравнить два матча (несколько дней назад "Марсель" победил ПСЖ в Кубке Франции со счетом 2:1 ), то разница только в Мбаппе. Мы играли так же, хотели добиться успеха, но когда у соперника есть Месси, Маркиньос, Верратти, Рамос, то это очень сложно.

Вам может показаться, что мы были медленнее обычного, но могу вас заверить, что играли мы качественнее. Все матчи разные. Думаю, что если бы Нуну Тавареш забил в начале при счете 1:0, сценарий мог быть другим. Но когда уже было 0:2, стало сложно", - приводит слова Тудора издание L'Equipe.

Напомним, "Марсель" уступил ПСЖ в рамках 25-го тура Лиги 1 со счетом 0:3. Два гола в составе парижан забил Килиан Мбаппе, еще один мяч в активе Лионеля Месси.

"Марсель": результаты в сезоне

За 25 сыгранных матчей "Марсель" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от ПСЖ составляет 8 баллов.

В следующем туре Лиги 1 "провансальцы" сыграют против "Ренна". Игра запланирована на 5 марта.

В Кубке Франции "Марсель" вышел в 1/4 финала, где сыграет против ФК "Аннеси". Матч состоится 1 марта.

Руслан Малиновский перебрался в "Марсель" в январе 2023 года. За французский клуб украинец сыграл 10 матчей и забил два гола.

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