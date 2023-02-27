Победу парижанам принесли голы Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся поединок 25-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" противостоял ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась разгромной победой парижан со счетом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте - форвард парижан Килиан Мбаппе отличился после передачи Лионеля Месси. Спустя четыре минуты ворота хозяев поразил уже сам аргентинец, а Мбаппе выступил в роли ассистента.

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Во втором тайме пара звездных нападающих довела счет до крупного: гол на свой счет записал француз, а аргентинец отдал второй результативный пас в игре.

"Марсель" - ПСЖ - 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29

"Марсель": Лопес, Байи (Клаусс, 66), Балерди, Колашинац, Ундер (Пайе, 81), Ронжье, Верету, Тавареш, Малиновский (Унахи, 81), Санчес (Витинья, 81), Гендузи

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу, 16), Мукиеле (Заир-Эмри, 61), Руис, Витинья, Верратти, Мендеш (Бернат, 76), Мбаппе, Месси

Обзор матча:

Отметим, что Руслан Малиновский вышел на этот матч в стартовом составе "Марселя" и отыграл 81 минуту. У хавбека сборной Украины был один шанс отличиться прямо перед вторым голом Мбаппе, однако его удару не хватило точности.

Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему Малиновскому среднюю оценку - 6,2 балла.

Лучшим футболистом поединка признан аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси.

Добавим, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль и добрался до отметки в 200 забитых голов в составе парижан. Килиан догнал Эдинсона Кавани, который ранее единолично был лучшим бомбардиром в истории клуба. Теперь у обоих игроков одинаковое количество голов, но Мбаппе забил 200 мячей за 247 матчей, а Кавани - за 301 матч.

ПСЖ продолжает удерживать лидерство чемпионата Франции - за счет победы парижане увеличили отрыв от "Марселя", идущего следом, до 8 очков.

В следующем туре чемпионата Франции "Марсель" сыграет на выезде против "Ренна", а ПСЖ померяется силами с "Нантом".

Напомним, ранее "Марсель" выбил ПСЖ из Кубка Франции. На стадии 1/8 финала "провансальцы" одержали победу над парижанами со счетом 2:1. Победный гол забил украинец Руслан Малиновский.

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