Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вероятное вторжение войск РФ в Украину.
Испанский специалист в интервью клубному сайту "горожан" сказал, что планирует обсудить этот вопрос с украинским полузащитником английского клуба Александром Зинченко.
"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе только 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.
Удручает тот факт, что такие вещи случаются в XXI веке - принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным.
К сожалению, происходит то, что происходит. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации гораздо лучше меня", - сказал Гвардиола.
Напомним, Александр Зинченко вернулся в состав "Манчестер Сити" после длительного перерыва. В субботу, 5 феврала украинец принял участие в матче Кубка Англии против "Фулхэма" и помог своей команде одержать разгромную победу.
Это первое попадание Зинченко в состав "горожан" с 29 декабря. В начале января Зинченко переболел ковидом, а после была травма.
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- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко стал трижды чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел вместе с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В минувшем сезоне на счету Александра 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 12 матчей - некоторое время он был травмирован.
- Контракт украинского футболиста с "Ман Сити" действует до 2024 года.