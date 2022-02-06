Тренер признался, что ему трудно поверить в то, что в наше время происходят такие ситуации.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вероятное вторжение войск РФ в Украину.

Испанский специалист в интервью клубному сайту "горожан" сказал, что планирует обсудить этот вопрос с украинским полузащитником английского клуба Александром Зинченко.

"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе только 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в XXI веке - принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным.

К сожалению, происходит то, что происходит. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации гораздо лучше меня", - сказал Гвардиола.

Напомним, Александр Зинченко вернулся в состав "Манчестер Сити" после длительного перерыва. В субботу, 5 феврала украинец принял участие в матче Кубка Англии против "Фулхэма" и помог своей команде одержать разгромную победу.

Это первое попадание Зинченко в состав "горожан" с 29 декабря. В начале января Зинченко переболел ковидом, а после была травма.

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