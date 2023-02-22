"Ливерпуль" впервые в своей истории пропустил пять голов в матче еврокубка на своем поле.

Во вторник, 21 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на своем поле с разгромным счетом проиграл мадридскому "Реалу".

Главный тренер английского клуба Юрген Клопп проанализировал поражение от испанского гранда в плей-офф ЛЧ.

"Начало матча в нашем исполнении было выдающимся. Это были настоящие мы. Это было идеально - именно так, как мы хотели сыграть. Первый тайм был хорошим, за исключением пропущенных голов. При первом голе мы слегка пассивно играли впереди, а второй гол - просто ляп.

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То, как мы защищались при третьем голе, никуда не годится. Так нельзя действовать в игре против команды, которая отлично играет на контратаках. Мы так и не смогли вернуться в прежнее русло. Нужно было играть, как в первом тайме, все 95 минут.

Мы поедем туда и сыграем в футбол. Это будет серьезное испытание, но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и обязательно извлечь уроки из этого матча.

Вероятно, Карло Анчелотти считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ливерпуль" выигрывал в два мяча по ходу встречи, однако позволил сопернику отыграться и в итоге был разгромлен на своем поле со счетом 5:2.

"Реал" стал первой командой в истории, забившей пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубках. Раньше "красные" никогда не пропускали даже четыре мяча на домашнем стадионе в международных турнирах.

Ответная встреча "Ливерпуля" и "Реала" состоится 15 марта в Мадриде.

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