Наставник "Жироны" также рассказал, что Виктор Цыганков был заменен из-за травмы.

В субботу, 30 сентября, "Жирона" потерпела поражение против мадридского "Реала" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер каталонского клуба прокомментировал поражение своих подопечных. Также специалист рассказал о состоянии здоровья Виктора Цыганкова, который получил травму в этой игре.

"У нас было два прекрасных момента в начале матча, нужно было дальше играть в таком темпе, но не удалось. Мы делаем много вещей хорошо на поле, но есть команды, которые играют лучше нас, это нужно понимать.

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Мы давили на "Реал" определенное время, но позволили им перегруппироваться. Надеюсь, что побеждать у нас войдет в привычку, но нужно также помнить основную цель на сезон - это остаться в Ла Лиге.

Цыганков сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил его заменить. Что-то с мышцами, и мы не знаем, серьезно это или нет. Ему нужно будет пройти некоторые медицинские обследования", - сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, "Жирона" уступила "Реалу" на своем поле со счетом 0:3. В составе победителей голы забили Хоселу, Чуамени и Беллингем.

Украинцы Цыганков и Довбик вышли в стартовом составе "Жироны" на эту игру. Однако Виктор в перерыве встречи был заменен. Как стало известно после матча, украинский вингер получил травму.

По информации СМИ, восстановление Цыганкова может занять до трех недель и он рискует пропустить матчи сборной Украины против Мальты и Северной Македонии, которые состоятся в октябре.

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