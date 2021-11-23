Юрий Вирт раскрыл информацию о зарплатах в клубе.

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал об уровне зароботной платы в его команде и поделился информацией о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По информации специалиста, "Верес" сейчас имеет самый маленький бюджет в украинской Премьер лиге и зарплаты в клубе в среднем составляют порядка двух тысяч долларов.

"Средняя зарплата в Вересе 50 тысяч гривен. Возьмем две тысячи долларов. Возьмем "Днепр-1", "Ворсклу", "Зарю". Они держат уровень. Я думаю там намного больше зарплата. В среднем около 10 тысяч долларов.

Все остальные меньше получают. 150, 100, 50 тысяч. На сегодняшний день в "Вересе" самый маленький бюджет в УПЛ. Рядом с "Минаем", - сказал Юрий Вирт в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Также тренер заявил, что "Верес" зимой должны пополнить игроки, которым будут предложены более высокие финансовые условия.

"На этот сезон цель "Вереса" - закрепиться в УПЛ. Думаю, что появится четыре новых футболиста. Есть наметки. Главное, чтобы президент потянул финансовые условия. Есть среди них игроки, которые поиграли в сборных", - добавил Вирт.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: все результаты 15-го тура, таблицаНапомним, в последнем матче "Верес" одержал победу над "Металлистом 1925" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Артем Довбик. На его счету 10 голов.

Автор: Владимир Медяник