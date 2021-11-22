"Верес" завершил первый круг в верхней части турнирной таблицы.

В заключительном поединке 15-го тура чемпионата Украины "Верес" принимал "Металлист 1925".

"Верес" одержал победу, забив по голу в каждом из таймов.

Первый круг УПЛ клуб из Ровно завершил на седьмом месте, набрав 22 очка. У "Металлиста 1925" - 19 очков и девятая позиция.

"Верес" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Пасич, 40, Солдат, 61

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Полюлях, 90), Петько, Дахновский (Тимофеенко, 81), Панасенко (Гегедош, 80), Г. Пасич (Гечев, 90), М. Шестаков (Сергийчук, 73)

"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня (Потимков, 82), Габелок (Задерака, 67), Кравченко, Голодюк (Фабиньо, 66), Крыськив, Протасов (Савин, 82),Марлисон

Предупреждения: Кучеров - Западня

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Автор: Антон Дударь