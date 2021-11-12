В Кельне проходит традиционный ежегодный карнавал.

Тренер клуба немецкой Бундеслиги "Кельн" Штеффен Баумгарт пришел на тренировку своей команды, нарядившись в костюм свиньи-единорога.

Об этом сообщила пресс-служба "Кельна" в Twitter.

11 ноября в Кельне стартовал ежегодный карнавал, а потому жители города наряжаются в костюмы и устраивают праздничные гуляния.

Тренерский штаб и футболисты "Кельна" решили не отставать.

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Баумгарт облачился в один из самых ярких нарядов. Кроме костюма, он также обзавелся длинными волосами.

Любопытно, что ассистенты тренера спародировали его самого - они надели белые футболки и кепки - именно такой стиль предпочитает Баумгарт.

Что касается футболистов, то, например, защитник Тимо Хюберс превратился в Форреста Гампа, а голкипер Тимо Хорн стал Капитаном Америкой.

"Кельн": результаты команды в сезоне

В чемпионате Германии после 11 туров "Кельн" набрал 14 очков и занимает 11-е место.

Команда продолжает борьбу в Кубке Германии, где пробилась в 1/8 финала. На этой стадии "Кельн" сыграет против "Гамбурга".

Автор: Антон Дударь