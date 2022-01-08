Рафаэль Бенитес поделился мнением об украинском защитнике.

В субботу, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, сыграет против "Халл Сити".

Накануне игры ливерпульский клуб провел тренировку, перед началом которой тренер команды Рафаэль Бенитес уделил особое внимание новичкам команды. Виталий Миколенко и Нейтон Паттерсон, пришедшие из "Динамо" и "Рейнджерс" соответственно, получили персональные указания от 61-летнего специалиста.

Рафаэль Бенитес указал на главный недостаток Миколенко. Испанский тренер убежден, что защитнику сборной Украины необходимо как можно овладеть английским языком. Наставник отметил, что ждет от украинского защитника скорейшего изучения языка для скорейшей адаптации.

"Мы шутим с Миколенко, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Паттерсоном. Нейтон знает Англию, знает АПЛ. Эти игроки имеют потенциал, чтобы помогать "Эвертону" на протяжении многих лет", – цитирует Бенитеса Youtube-канал "ирисок".

Читайте такжеУкраинский футболист своим голом выбил победителя Лиги Европы из Кубка Испании (видео)Отмечается, что 22-летний Миколенко в теории может дебютировать за новую команду уже в субботу, 8 января в матче против "Халл Сити". Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но инсайдер затем опроверг эту информацию и назвал цифру вдвое меньшую.

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