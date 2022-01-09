Защитник сборной Украины провел на поле весь матч Кубка Англии.

Бывший защитник "Динамо" Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в поединке 1/32 финала Кубка Англии. Мерсисайдцы победили "Халл Сити" со счетом 3:2 (после дополнительного времени), а 22-летний Миколенко сыграл все 120 минут.

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от дебюта Виталия:

"Миколенко не тренировался 15 дней, а потом приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настроение. Я считаю, что он прекрасно провел свою первую игру".

Статистический ресурс Sofascore поставил украинцу оценку - 7,4 балла. Это лучшая оценка в "Эвертоне" наравне с Андросом Таунсендом, который забил победный гол.

А вот портал Whoscored оценил игру Миколенко в 7,67 балла. Это третья оценка в "Эвертоне" после Андре Гомеша и Энтони Гордона.

Напомним, что ранее Бенитес посоветовал Миколенко учить английский язык.

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