Бывший защитник "Динамо" Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в поединке 1/32 финала Кубка Англии. Мерсисайдцы победили "Халл Сити" со счетом 3:2 (после дополнительного времени), а 22-летний Миколенко сыграл все 120 минут.
Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от дебюта Виталия:
"Миколенко не тренировался 15 дней, а потом приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настроение. Я считаю, что он прекрасно провел свою первую игру".
Статистический ресурс Sofascore поставил украинцу оценку - 7,4 балла. Это лучшая оценка в "Эвертоне" наравне с Андросом Таунсендом, который забил победный гол.
А вот портал Whoscored оценил игру Миколенко в 7,67 балла. Это третья оценка в "Эвертоне" после Андре Гомеша и Энтони Гордона.
Напомним, что ранее Бенитес посоветовал Миколенко учить английский язык.
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Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий будет зарабатывать в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.