8 января клуб АПЛ "Эвертон" посетил команду из Чемпионшипа "Халл Сити" в рамках 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Украинец Виталий Миколенко дебютировал за "ирисок", выйдя в стартовом составе. 22-летний левый защитник провел на поле все 120 минут.
Миколенко получил в конце первого тайма желтую карточку за незначительное нарушение правил (срыв атаки соперника).
Оппоненты завершили основное время со счетом 2:2, но "Эвертон" в дополнительных таймах был сильнее и забил победный гол на 99-й минуте. В итоге 3:2 и "Халл Сити" покидает турнир, а "ириски" шагают в 1/16 финала Кубка Англии.
Миколенко запомнился также не только "горчичником", но и тем, что спас свою команду после опасного удара. Вот видео:
Виталий также нарушил правила на 1-й минуте матча: "Халл" исполнил штрафной удар, украинец проиграл верховую дуэль и "Эвертон" пропустил гол в самом дебюте встречи. Вот видео:
— Hull City (@HullCity) January 8, 2022
К счастью для Миколенко, эта ошибка не стала роковой и партнеры потом довели дело до победы.
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Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий будет зарабатывать в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.