"Днепр-1" заканчивал матч против словацкого клуба вдевятером, но удержал ничью.

В среду, 23 августа, "Днепр-1" сыграл вничью со "Спартаком" из Трнавы в первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Исполняющий обязанности главного тренера украинского клуба Валерий Городов прокомментировал ничейный результат встречи.

"Это для нас был трудный матч. Вы понимаете, что играть сто минут в меньшинстве - это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы. Это очень сложно.

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Красные карточки и пенальти? Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел.

После удаления план полностью изменился. Нам нужно было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать свои моменты.

Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите изменения", - приводит слова Городова официальный сайт "Днепра-1".

Напомним, поединок "Днепра-1" и "Спартака" Трнава завершился со счетом 1:1. Гол в составе украинского клуба забил Александр Пихаленок.

Отметим, что подопечные Валерия Городова уже на девятой минуте матча остались в меньшинстве, а под конец игры заработали еще одно удаление и заканчивали встречу вдевятером.

Ответный матч "Днепра-1" против словацкого "Спартака" состоится 31 августа. Победитель этой пары выйдет в групповой раунд Лиги конференций-2023/24.

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