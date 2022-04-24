Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры.
Румынский специалист отметил, что занимается делом всей своей жизни и до сих пор сохраняет энтузиазм и любовь к футболу.
"У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет. Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу.
Все зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к тому, что делаю уже 60 лет", - приводит слова Луческу prosport.ro.
Напомним, киевское "Динамо" сейчас находится в Европе, где проводит серию благотворительных матчей в поддержку Украины.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- В текущем сезоне "Динамо" заняло последнее место в своей группе ЛЧ, а также отстает на два очка от первого места в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров. В матче за Суперкубок Украины киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.