Румынский специалист готов доработать свой контракт с киевским грандом.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры.

Румынский специалист отметил, что занимается делом всей своей жизни и до сих пор сохраняет энтузиазм и любовь к футболу.

"У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет. Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу.

Все зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к тому, что делаю уже 60 лет", - приводит слова Луческу prosport.ro.

Напомним, киевское "Динамо" сейчас находится в Европе, где проводит серию благотворительных матчей в поддержку Украины.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"