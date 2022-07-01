Румынский тренер сказал, что весь мир, включая Россию, не хочет военного конфликта в Украине.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о войне, которую развязала РФ на территории Украины.

По мнению румынского специалиста, судьба войны России против Украины зависит от нескольких людей мира.

"Очень жаль, что все это зависит только от нескольких людей, а не от всего мира. Все человечество, в том числе Россия, не хочет войны. Лишь некоторые хотят войти в историю. А подобное можно сделать или благородно, или преступно", - сказал Луческу в интервью tdg.ch.

Наставник "Динамо" также ответил на вопрос, что он сказал бы лидеру страны-агрессора Владимиру Путину, если бы оказался перед ним.

"Я спрошу его, может ли он спать? Он считает себя вторым Петром Великим, что, безусловно, говорит о его честолюбии. Проблема этих старых империй заключается в ностальгии относительно того, чего больше не существует", - отметил румынский тренер.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 128-й день.

Ранее УНИАН сообщал, что Мирча Луческу поддержал идею проведения чемпионата УПЛ на территории Украины.

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