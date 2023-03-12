Михаил Мудрик отличился первым результативным действием в АПЛ.

В субботу, 11 марта, в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги "Челси" на выезде победил "Лестер" со счетом 3:1.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик отличился голевой передачей в этой игре, чем помог своей комаде взять три очка.

Главный тренер "синих" Грэм Поттер в комментарии после матча похвалил футболиста сборной Украины.

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"Позади хорошая неделя для нас. Три победы - над "Лидсом", Дортмундом и "Лестером" - много говорят о развитии команды. С "Лестером" была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу.

Что касается Мудрика, он молодой игрок, у которого не так много опыта, но все впереди. С каждой игрой он будет только прогрессировать. Его отношение к делу просто фантастическое, он хочет работать на команду. Я рад, что он отдал голевую передачу и помог нам одержать победу", - приводит слова Грэма Поттера Football.London.

Отметим, что несмотря на голевую передачу, Михаил Мудрик получил невысокие оценки за матч против "Лестера".

Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6,9 балла, а SofaScore и вовсе поставил 22-летнему вингеру лишь 6,5. При этом из 11 стартовых игроков "Челси" хуже оценку получил только Жоау Фелиш.

В игре против "Лестера" Мудрик сыграл 82 минуте. За это время он сделал 37 касаний, отдал 17 точных пасов, 15 раз потерял мяч и один раз его выиграл.

Добавим, что в игре с "Лестером" украинский вингер также забил гол, однако судья отменил взятие ворот украинцем из-за офсайда.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" в зимнее трансферное окно из "Шахтера". Украинец сыграл за лондонский клуб 7 матчей во всех турнирах. Голевая передаче в игре с "Лестером" стала дебютным результативным действием 22-летнего игрока в новом клубе.

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