Саво Милошевич назвал главное преимущество сборной Боснии и Герцеговины в дуэли с Украиной.

Накануне состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу, согласно результатам которой сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер боснийской команды Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки.

"Украина отличается среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, потому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча.

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Подобные матчи всегда сложны. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я тоже желаю этого и украинской команде. И также шлю свои лучшие пожелания украинскому народу.

В Боснии и Герцеговине люди сходят с ума от футбола. Он очень популярен в стране, а национальная сборная очень важна для людей. Безусловно, на матче будет полный стадион и жаркая атмосфера. Мы попытаемся использовать это против вашей команды. Но это будет трудная и ровная игра. Возможно, у украинской команды есть немного больше шансов, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти дальше.

Также я рад встретиться с Сергеем Ребровым. Мы давно с ним не виделись. Я слежу за его карьерой. Знаю, что до этого он работал в ОАЭ. Я желаю ему всего лучшего, конечно, за исключением нашей игры", - приводит слова Милошевича официальный сайт УАФ.

Напомним, Босния и Герцеговина примет Украину в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу 21 марта 2024 года.

Если команда Сергея Реброва выиграет, то в финале плей-офф встретится с победителем пары Израиль - Исландия. Финал будет номинально домашним для "сине-желтых" и состоится 26 марта.

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