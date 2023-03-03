"Барселона" победила "Реал" на выезде в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В четверг, 2 марта, состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский "Реал" и "Барселона".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского гранда.

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился своим мнением о поединке.

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"Мы добились очень хорошего результата. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили "Реалу" сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А в этой игре не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц. Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей", - приводит слова Хави Marca.

Стоит отметить, что "Барселона" не проигрывает "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в матчах Кубка Испании с 1970 года. "Сливочные" выиграли только один из последних 11 домашних матчей в Кубке Испании против каталонского клуба. В 1970 году "Королевский клуб" одержал победу со счетом 2:0.

Отметим, что ответный поединок "Реала" и "Барселоны" пройдет 5 апреля в на стадионе "Камп Ноу".

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