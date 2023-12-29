"Арсенал" проиграл на своем поле "Вест Хэму" в 19-м туре чемпионата Англии.

В четверг, 28 декабря, "Арсенал" сенсационно проиграл "Вест Хэму" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды. По мнению специалиста, его подопечные заслужили победу в этой встрече.

"Мы не смогли получить то, что, по моему мнению, мы заслужили. Мы там, где находимся. Я чувствую, что мы находимся в действительно хорошем положении.

Видео дня

Мы доминировали в течение 100 минут. Когда у нас были важные моменты, у нас были игроки в штрафной совершенно свободны. Я думаю, что футболисты приложили огромные усилия. Сейчас в раздевалке трудная ситуация, но у нас есть еще одна игра через 72 часа. Это футбол, нам нужно совершенствоваться в определенных областях", - приводит слова Микеля Артеты BBC.

Отметим, что из-за поражения от "Вест Хэма" команда Микеля Артеты потеряла лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" занимает второе место, набрав 40 очков. От лидирующего "Ливерпуля" лондонская команда отстает на два очка.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" встретится с "Фулхэмом". Игра запланирована на 31 декабря.

"Вест Хэм", в свою очередь, занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе "молотобойцев" 33 набранных очка.

Вас также могут заинтересовать новости: