Выдающийся португалец уже не тренировался с туринским клубом.

36-летний форвард Криштиану Роналду близок к уходу из "Ювентуса". Португалец попрощался с футболистами туринской команды.

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, Криштиану прибыл на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Роналду не тренировался, а забрал свои вещи из шкафчика и попрощался с коллегами.

Роналду стремится подписать контракт с новым для себя клубом "Манчестер Сити" в ближайшие часы. Знаменитый бомбардир ждет пока "Ман Сити" пришлет официальный запрос по его трансферу в офис "Ювентуса".

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринским клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда вообще вылетала уже в 1/8 финала.

В минувшем сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.

Автор: Артем Будрин