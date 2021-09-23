Анатолий Дрогуль много лет работал водителем в киевском клубе.

Киевское "Динамо" сообщило о смерти клубного водителя - Анатолия Дрогуля. Он скончался на 63-м году жизни.

Официальный сайт "Динамо" выразил соболезнования родным и близким Дрогуля.

Отмечается, что он работал в "Динамо" более 20 лет и "запомнился коллегам как профессионал своего дела, добрый, порядочный и жизнерадостный человек".

Как сообщает meta-ratings.com.ua, 23 сентября Дрогуль был за рулем автобуса, который вез "Динамо" U-19 во Львов на матч против "Руха" U-19.

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На выезде из Киева у водителя случился сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Путь во Львов команда продолжила уже с другим водителем.

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Автор: Антон Дударь