Причины смерти молодого футболиста устанавливаются.

Ужасная трагедия произошла в бельгийском футболе. Во время матча скончался вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспеель. 25-летний футболист играл за вторую команду клуба в любительской лиге.

11 февраля в ходе матча "Винкель Спорт" и "Вестрозебек" игроки последней команды получили право на пенальти. Арне Эспеель отразил пенальти, но сразу после этого упал на газон. У вратаря начались судороги, игра была немедленно остановлена.

Прибывшие на стадион врачи скорой помощи прямо на поле оказали футболисту первую медицинскую помощь, в том числе с применением дефибриллятора. Несмотря на это, по дороге в больницу молодой вратарь скончался. Причины смерти Эспееля устанавливаются.

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"Это трагедия и шок для нас. Арне всю свою жизнь был в клубе, его очень любили. Он был отличным парнем, всегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжелый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всех нас", - приводит слова спортивного директора клуба "Винкель Спорт" Патрика Ротсарта издание Het Nieuwsblad.

Напомним, недавно ушел из жизни бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Радченко.

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