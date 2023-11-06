Маурисио Почеттино сыграет против своего бывшего клуба.

В понедельник, 6 ноября, состоится центральный поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Челси".

Дерби Лондона пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Главным арбитром этой встречи назначен Майкл Оливер.

"Тоттенхэм" подходит к матчу с "Челси" в качестве лидера АПЛ. В активе "шпор" 26 набранных очков после 10 сыгранных игр. В случае победы над "синими" они вернутся на первое место в лиге. Сейчас лидирует "Манчестер Сити", который сыграл 11 матчей и набрал 27 очков. "Челси", в свою очередь, с 12 баллами занимает 13-е место.

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"Тоттенхэм" остается единственной командой АПЛ, которая в текущем сезоне еще ни разу не проигрывала (8 побед и две ничьи).

В прошлом туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1). "Челси" в рамках 10-го тура АПЛ неожиданно проиграл "Брентфорду" (0:2).

Отметим, что лондонский "Челси" сейчас возглавляет Маурисио Поччетино, который на протяжении пяти лет работал в "Тоттенхэм" (2014-2019 гг. ).

Тоттенхэм - Челси: прогноз

Аналитики считают фаворитом этого противостояния "Тоттенхэм". Ставки на победу "шпор" принимаются с коэффициентом 2,25. Победа "Челси" оценивается коэффициентом 3,15. Ничья - 3,60.

Сделать ставку на гол "Тоттенхэм" в противостоянии с "Челси" можно с коэффициентом 1,21. Гол команды Михаила Мудрика - 1,31.

Наиболее вероятным исходом этой встречи, по мнению экспертов, является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,40.

Тоттенхэм - Челси: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Челси" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ "Челси" ни разу не смог выиграть у "Тоттенхэма": матч первого круга на поле "синих" завершился вничью (2:2), а во втором круг "шпоры" на домашнем стадионе выиграли со счетом 2:0.

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