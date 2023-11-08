Мадридский "Атлетико" лидирует в группе Лиги чемпионов.

Во вторник, 7 ноября, в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Атлетико" принимал шотландский "Селтик".

Игра проходила на стадионе "Метрополитано" и завершился разгромной победой испанского клуба.

В первом тайме футболисты "Атлетико" забили два мяча: отличились Антуан Гризманн и Альваро Мората. Во второй половине встречи "матрасники" отправили в ворота соперника еще четыре мяча: Гризманн и Мората оформили дубли, еще по мячу забили Самуэл Лино и Сауль Ньигес.

Видео дня

"Атлетико" – "Селтик" - 6:0

Голы: Гризманн (6, 60), Мората (45+2, 76), Лино (66), Сауль (84)

"Атлетико": Облак, Хименес (Сеюнджю, 77), Витсель, Эрмосо, Молина (Аспиликуэта, 71), Барриос (Льоренте, 46), Коке, Гризманн (Сауль, 64), Рикельме (Лино, 64), Корреа, Мората

"Селтик": Харт, Джонстон, Картер-Викерс, Скейлс, Тейлор, Бернарду (Тернбулл, 61), МакГрегор (Ивата, 71), О'Райли (Хольм, 46) - Пальма (О Хен Гю, 46), Фурухаси (Хен Джун Ян, 61), Маэда

Предупреждения: Сеюнджю - Пальма

Удаление: Маэда, 23 ("Селтик", грубая игра, прямая красная)

Обзор матча:

В другом поединке этой группы римский "Лацио" с минимальным счетом выиграл на своем поле у нидерландского "Фейеноорда".

"Лацио" - "Фейеноорд" - 1:0

Гол: Иммобиле 45+1

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 78), Весино (Ровелла 78), Камада (Гендузи 53), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кастельянос 63), Дзакканьи (Педро 63)

"Фейеноорд": Бейлоу, Ньюкооп (Траунер 20, Джаханбакш 74), Геертрюйда, Ханко, Хартман, Виффер, Тимбер (Миламбо 81), Зерруки (Уэда 81), Стенгс, С. Хименес, Пайшао (Иванушец 74)

Предупреждения: Весино 68, Ровелла 90+6 - Ньюкооп 1, Зерруки 70, Виффер 77

Обзор матча:

После четырех туров мадридский "Атлетико" лидирует в группе Е, набрав 8 очков. На второй строчке с 7 баллами идет "Лацио". Третья строчка за "Фейеноордом", в активе которого 6 очков. Замыкает квартет шотландский "Селтик" - 1 балл.

В следующем туре Лиги чемпионов "Селтик" сыграет против "Лацио", а "Атлетико" встретится с "Фейеноордом".

Вас также могут заинтересовать новости: